Incêndio em casa de alvenaria em Ivaiporã foi criminoso, diz PM

Um homem foi preso no inicio da manhã deste sábado (19) acusado de incendiar uma casa na Rua Bulha na Vila Monte Castelo.

Conforme as informações da polícia, o rapaz havia sido detido nas proximidades por furto de uma outra casa. O detido também acabou confirmando aos policiais que havia ateado fogo na casa da Rua Bulha.

O incêndio foi por volta das 6h40, próximo a bica d’água, na Vila Monte Castelo, em Ivaiporã. Ninguém ficou ferido.

A equipe de bombeiros foi acionada por populares, mas chegando ao local, o incêndio já havia consumido totalmente a residência . Foi então realizado o rescaldo para evitar que o fogo se propagasse.

