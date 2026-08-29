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FOGO

Incêndio destrói residência no Jardim Alvorada em Ivaiporã

Fogo atingiu imóvel no Jardim Alvorada na madrugada deste sábado (29); causas ainda não foram informadas

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Incêndio destrói residência no Jardim Alvorada em Ivaiporã
Autor incêndio destruiu tudo na residência no Jardim Alvorada - Foto: Reprodução/Blog do Berimbau

Um incêndio atingiu uma residência na madrugada deste sábado (29), na Rua Palotina, no Jardim Alvorada, em Ivaiporã. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas.

A ocorrência foi registrada às 1h34 e mobilizou equipes da 1ª Companhia Independente de Bombeiro Militar (1ª CIBM).

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Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre as causas do incêndio ou a extensão dos prejuízos provocados pelas chamas.

No entanto, segundo informações de populares, o incêndio destruiu tudo na residência. O dono da casa teria ficado com ferimentos de 2º grau nas mãos na tentativa de salvar objetos.

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