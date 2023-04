Incêndio destrói residência em Marilândia do Sul; vídeo

Da Redação

Morador gravou um vídeo durante o incêndio

Um incêndio registrado na manhã deste domingo (23), no centro de Marilândia do Sul, no norte do Paraná, deixou uma residência, localizada na Rua São Roque, próximo ao Ginásio de Esportes, completamente destruída. Veja o vídeo abaixo.

As chamas consumiram quase toda a casa e foram controladas por uma equipe do município, com a utilização de um caminhão pipa da prefeitura. Dois bombeiros moradores da cidade também deram apoio, tanto no combate ao incêndio, quanto na realização do rescaldo após o controle.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Apucarana chegaram a se deslocar, mas quando passavam por Califórnia, na BR-376, a corporação foi avisada pelos bombeiros de Marilândia que o rescaldo já estava sendo feito, e as equipes de Apucarana retornaram.

De acordo com informações do Subtenente Márcio Leal, ninguém se feriu no local.

Veja o vídeo gravado por um morador:



null - Vídeo por: Reprodução

