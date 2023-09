Incêndio destrói residência de alvenaria em São João do Ivaí

O incêndio foi na foi na Rua Pedro Bezerra Guedes, no Bairro Santa Terezinha,

Foto por Canal HP/São João do Ivaí

Foto por Canal HP/São João do Ivaí

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma casa de Alvenaria ficou totalmente destruída devido a um incêndio que a atingiu na manhã desta terça-feira (26). O caso foi na Rua Pedro Bezerra Guedes, no Bairro Santa Terezinha, em São João do Ivaí.

continua após publicidade

No momento do incêndio, a rede de telefonia se encontrava fora de área na cidade, o que prejudicou os acionamentos de socorros.

- LEIA MAIS: Discussão no serviço termina em briga e duas pessoas feridas

continua após publicidade

Mas, equipes da Polícia Militar, Samu e caminhões pipas da prefeitura estiveram no local e junto com moradores conseguiram controlar as chamas.



A moradora da residência, Rose Pontes, perdeu todos seus móveis e pertences. Ela estava muito abalada e apresentava um ferimento no braço, sendo então encaminhada pela ambulância do Samu ao hospital. Uma criança, filho da moradora que também estava no local, não se feriu.

O caso foi registrado pela Polícia Militar como incêndio e dano, e vai ser investigado pela Polícia Civil.

* Com informações Canal HP/São João do Ivaí