Incêndio destrói motocicleta e atinge residência em Jandaia do Sul

Um incêndio com indícios de crime mobilizou a Polícia Militar (PM) e a Defesa Civil na madrugada desta quinta-feira (05), em Jandaia do Sul. O caso ocorreu por volta das 4h30, em uma residência localizada no Jardim das Araucárias.

De acordo com o relatório da PM, o fogo teria se iniciado em uma motocicleta Honda/CG 150 Titan KS que estava estacionada na lateral esquerda do imóvel. As chamas se alastraram rapidamente, atingindo o beiral e a cobertura lateral da casa.

A motocicleta sofreu perda total e a estrutura da residência foi parcialmente danificada. A equipe da Defesa Civil foi acionada e conseguiu conter o incêndio antes que as chamas tomassem todo o imóvel.

A polícia trata o caso como suspeito. Um detalhe relevante apontado pelas autoridades é que o morador da residência e proprietário do veículo encontra-se atualmente detido no sistema prisional. O caso deve ser encaminhado para a Polícia Civil para apuração de autoria e motivação do crime.