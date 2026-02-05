Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Vale do Ivaí

publicidade
PREJUÍZO

Incêndio destrói motocicleta e atinge residência em Jandaia do Sul

O caso, registrado na madrugada desta quinta-feira (05), é investigado como incêndio criminoso

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.02.2026, 09:55:32 Editado em 05.02.2026, 09:55:28
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Incêndio destrói motocicleta e atinge residência em Jandaia do Sul
Autor A polícia trata o caso como suspeito - Foto: Reprodução/Jandaia Online

Um incêndio com indícios de crime mobilizou a Polícia Militar (PM) e a Defesa Civil na madrugada desta quinta-feira (05), em Jandaia do Sul. O caso ocorreu por volta das 4h30, em uma residência localizada no Jardim das Araucárias.

📰 LEIA MAIS: Prédio público é invadido e carro oficial é furtado no Paraná

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com o relatório da PM, o fogo teria se iniciado em uma motocicleta Honda/CG 150 Titan KS que estava estacionada na lateral esquerda do imóvel. As chamas se alastraram rapidamente, atingindo o beiral e a cobertura lateral da casa.

A motocicleta sofreu perda total e a estrutura da residência foi parcialmente danificada. A equipe da Defesa Civil foi acionada e conseguiu conter o incêndio antes que as chamas tomassem todo o imóvel.

Incêndio destrói motocicleta e atinge residência em Jandaia do Sul
AutorFoto: Reprodução/Jandaia Online

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A polícia trata o caso como suspeito. Um detalhe relevante apontado pelas autoridades é que o morador da residência e proprietário do veículo encontra-se atualmente detido no sistema prisional. O caso deve ser encaminhado para a Polícia Civil para apuração de autoria e motivação do crime.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Crime Defesa Civil incendio jandaia do sul motocicleta POLICIA MILITAR
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline