Incêndio destrói casa e família perde quase tudo em Ivaiporã

Uma família de Ivaiporã, norte do Paraná, perdeu quase todos seus pertences após um incêndio atingir sua casa na manhã deste sábado (6). O imóvel, localizado na Estevão Marciano dos Santos, próximo ao Cemitério Municipal, foi praticamente destruído pelo fogo e poucos objetos puderam ser salvos. Os moradores saíram ilesos.

De acordo com o sargento Aécio Baia Lopes, do Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou no local o incêndio já havia consumido a parte interna da residência, o que dificultou identificar a causa principal. Estatisticamente, as principais causas de incêndio em residências são problemas elétricos ou vazamento de gás, informou Lopes.

"A parte interna da casa foi totalmente consumida e o botijão de gás teve a válvula de segurança deflagrada o que contribuiu para que o fogo se espalhasse", comenta.

Os bombeiros, entretanto, conseguiram isolar a área da lavanderia de onde alguns objetos foram retirados, como uma máquina de lavar roupas.



