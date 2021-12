Incêndio destrói casa de madeira na cidade de Arapuã

Da Redação

O incêndio foi em uma casa na Rua Presidente Café Filho, no centro da cidade

Um incêndio destruiu uma casa de madeira na Rua Presidente Café Filho, na cidade de Arapuã na tarde de sexta-feira (17).

Conforme informações da Polícia Militar (PM), o incêndio teve início por volta das 16h20. A equipe estava em patrulhamento pela região central de Arapuã, quando foi avisada por populares que uma residência estaria pegando fogo.

De imediato a equipe deslocou até o local, situado na Rua Presidente Café Filho , sendo o incêndio em estágio avançado, e de imediato acionado o Corpo de Bombeiros.

Constatado que não havia ninguém no interior, os policiais com ajuda de populares, que se encontravam no local e que possuíam caminhões pipa e tratores de água, passaram controlar as chamas.

A preocupação era com as casas vizinhas, já que as labaredas de fogo eram muito altas. Ao lado da casa em chamas havia outras residências, e um barracão usado para armazenamento de diversos pneus, em iminente perigo de serem também consumidos pelo fogo.

Com a chegada do Corpo de Bombeiros foi dado continuidade aos procedimentos. Ainda não se sabe o que provocou o incêndio. Segundo os Bombeiros, ninguém se feriu.