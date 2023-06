Incêndio atinge zona rural de Nova Tebas e mobiliza equipes do Vale

Um incêndio em uma região de mata foi registrado na noite desta quinta-feira (8), em Nova Tebas, no Vale do Ivaí. A Defesa Civil de Manoel Ribas atendeu a ocorrência por volta das 21h40, mas precisou acionar o Corpo de Bombeiros de Ivaiporã devido a gravidade da situação.

As chamas atingiram uma região de eucaliptos com vegetação rasteira, na zona rural do município. Um caminhão-pipa precisou ser utilizado para conter o incêndio e, após às 22 horas, os agentes conseguiram controlar o incidente.

De acordo com informações do Blog do Berimbau, as equipes ainda precisaram permanecer no local realizando monitoramento para possíveis novos incêndios. As causas que causaram as chamas não foram informadas.

