Incêndio atinge prédio desativado em Jandaia do Sul

Um incêndio atingiu um prédio comercial desativado, na manhã deste domingo (02), em Jandaia do Sul. O fogo foi controlado e não houve vítimas.

O Corpo de Bombeiros de Apucarana e a brigada comunitária de Jandaia do Sul foram chamados para combater as chamas. Na edificação havia alguns objetos que foram consumidos pelo fogo.

Os bombeiros controlaram as chamas e realizaram o resfriamento do local. As causas do incêndio serão apuradas.

