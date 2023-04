Inauguração do Centro Novo transforma Avenida Brasil em área de lazer

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Após 365 dias de obras, a Prefeitura de Ivaiporã inaugurou a 1ª fase de revitalização do Centro Novo – 9 canteiros da Avenida Brasil, no sábado, dia 15 de abril, com o investimento de R$1.200.000,00. A ordem de serviço foi assinada em abril de 2022. E, apesar do mau tempo entre os meses de janeiro e março, foi possível executá-la no prazo previsto – após aproximadamente 50 anos sem melhorias.

continua após publicidade .

O Centro Novo foi projetado para beneficiar crianças, adolescentes, adultos, idosos, cadeirantes, ciclistas, moradores, comerciantes e consumidores. A obra inclui uma ciclovia com 1,2 km de extensão; 600 m² de paisagismo – incluindo o plantio de 148 árvores; rampa de acesso a cadeirantes; bancos com pergolato; e iluminação de led.

O Departamento de Cultura preparou uma programação especial de inauguração unindo as famílias, crianças e idosos da rede municipal de Educação e de projetos sociais, grupo de patins e os amantes do ciclismo, que desfilaram pelo “tapete vermelho” (pista de ciclismo) da Avenida Brasil.

continua após publicidade .

Autoridades

O encontro com as autoridades aconteceu em frente ao palco, onde decorreu a solenidade de inauguração com o prefeito Carlos Gil; vice-prefeito Marcelo Reis; deputado federal Sérgio Souza; vereadores Gertrudes Bernardy, Emerson Bertotti, José Maurino Carniato, José Maria Carneiro e Jaffer Saganski; diretores de Obras, Meio Ambiente, Cultura, Esporte, Agricultura e Viação – Bruno Montoro, Denise Kusminski, Luciane Baggio, Silvio Santos, Carlos Oliveira e Ilson Gagliano; presidente da Acisi (Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Ivaiporã), Afonso Frederico; e com o membro do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Ivaiporã, Ruy Pereira Segundo.

- LEIA MAIS: População conhece projeto de estacionamento rotativo de Ivaiporã

“Parabenizo as equipes dos Departamentos de Obras e Engenharia por ouvir e acatar sugestões de acessibilidade pensando nas pessoas com deficiência, crianças e idosos. Obrigado pela inclusão”, agradeceu Ruy Pereira Segundo.

continua após publicidade .

Que presente o prefeito Carlos Gil nos entrega! Foi desta forma que presidente Afonso Frederico se referiu à revitalização. “Obrigado Carlos Gil e Sérgio Souza por trabalharem em prol do município. Esta obra mudou o perfil da cidade e o comércio agradece pelas melhorias”, reconheceu Afonso Frederico.

Em nome do Legislativo, a vereadora Gertrudes Bernardy afirmou que a gestão Carlos Gil e Marcelo Reis cumpre a execução de obras anunciadas, agradeceu ao deputado Sérgio Souza por destinar diversas emendas para o município e parabenizou as equipes envolvidas nas obras e no projeto de paisagismo da Avenida Brasil.

Mobilidade urbana

Conforme o vice-prefeito Marcelo Reis a revitalização proporciona saúde e bem-estar. “Por isso, vale a pena sonhar com mobilidade urbana e cuidar bem da cidade de forma que transforme a vida da população e dos comerciantes”, afirmou Marcelo Reis.

continua após publicidade .

Em seguida, o deputado federal Sérgio Souza, que veio de Brasília entregar 3 grandes maquinários – caminhão basculante trucado (R$617.000,00), retroescavadeira (R$350.000,000) e rolo compactador (R$619.000,00), obervou como Ivaiporã cresceu com responsabilidade ambiental, social e nas áreas de infraestrutura e mobilidade urbana, por exemplo.

“A política deve ser exercita para melhorar a vida das pessoas. Por isso, sou grato por ajudar a melhorar a cidade de Ivaiporã e a vida população”, declarou Sérgio Souza afirmando que Ivaiporã passa por um processo de planejamento e as obras acontecem no tempo certo. De acordo com Sérgio Souza há recursos reservados para executar a 2ª etapa do Centro Novo – a partir da Casa Esperança.

Encerrando a cerimônia, o prefeito Carlos Gil afirmou que Ivaiporã é polo comercial. “O setor que mais emprega é o comércio, que atende a população de Ivaiporã e do Vale do Ivaí. Inclusive o projeto da 2ª fase do Centro Novo está pronto para ser executado e contamos com apoio dos deputados Sérgio Souza [federal] e Ademar Traiano [estadual] na liberação de recursos”, informou Carlos Gil.

Em seguida, houve a entrega das chaves dos 3 maquinários; descerramento da placa inaugural da Avenida Brasil; e apresentação da Banda CyanoCorax Folk Music e de Jazz Dance – preparada especialmente pelas alunas da Cia de Dança Olívia Hauptmann da Escola Petipá Ballet.

Siga o TNOnline no Google News