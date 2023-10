Inauguração da Ciclorrota Rio Bom é adiada devido à previsão do tempo

A organização da edição do Pedala Paraná, que aconteceria em Rio Bom, no domingo (29) comunica que o evento foi adiado devido às condições climáticas que a meteorologia aponta para o dia com forte probabilidade de chuva intensa no momento do evento.

O evento, que marca a inauguração da Ciclorrota Rio Bom, a mais nova rota ciclística do Paraná.

A inauguração foi remarcada para 17 de dezembro, com a concentração às 06h30 e a largada às 07h30.

Confira o comunicado oficial:

AVISO DE CANCELAMENTO - PEDALADA RIO BOM



Prezados participantes,

É com grande pesar que informamos o cancelamento da Pedalada Rio Bom, que estava programada para ocorrer no dia 29/10/2023.

A decisão foi tomada devido à previsão intensa de chuva para a data do evento, o que comprometeria a segurança e a qualidade da experiência dos participantes.

Considerando que a maior parte do trecho da Pedalada Rio Bom é composta por estradas sem pavimentação, a grande quantidade de chuva prevista poderia causar dificuldades e riscos para os participantes.

A organização prioriza a segurança de todos os envolvidos e, por esse motivo, optamos pelo cancelamento.

Estamos empenhados em proporcionar um evento seguro e agradável para todos os participantes. Por isso, remarcamos a data para 17 de dezembro, com a concentração às 06h30 e a largada às 07h30.

Pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado pelo cancelamento. A segurança e o bem-estar dos participantes são nossa prioridade e acreditamos que essa decisão é a mais adequada para garantir uma experiência positiva a todos.

