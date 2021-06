Imunização contra covid para público geral começa na região

Continua após publicidade

O município de Faxinal começou na sexta-feira (4) a imunização contra Covid-19 na população em geral. A vacinação é destinada inicialmente para pessoas com 59 e 58 anos e seguirá ordem decrescente.

Outras cidades da região também anunciaram a aplicação da vacina no público em geral sem comorbidades que deve começar no início da próxima semana em Apucarana, Jandaia do Sul, Rio Bom e Ivaiporã. Já Arapongas, deve abrir a imunização geral dentro de 10 dias.

De acordo com o secretário municipal de saúde de Faxinal, Fernando Decarle de Campos, o município avançou para o novo grupo utilizando imunizantes remanescentes. “Tinhamos vacinas remanescentes de grupos com comorbidades, mas baixou a procura. Como vacinamos todas as pessoas entre os 18 e 59 anos com doenças associadas e não podemos deixar vacinas paradas na geladeira, decidimos avançar para o novo grupo”, assinala o secretário. Ele informa ainda que além do público em geral, o município também realiza a vacinação dos trabalhadores da educação com mais de 40 anos.

Em Apucarana, a Autarquia Municipal de Saúde (AMS) tem expectativa de começar a vacinação geral com a primeira dose no início da próxima semana. De acordo com o vice-presidente da AMS, Emídio Bachiega, o município está finalizando a imunização de pessoas com duas ou várias doenças associadas e aguarda o recebimento de novas doses que devem chegar neste fim de semana à 16ª Regional de Saúde (RS) para iniciar a vacinação de pessoas com idades entre 55 a 59 anos. A estimativa do médico é que o município tenha 7.5 mil pessoas nesta faixa etária. “Acredito que com as vacinas que vamos receber vamos vacinar pessoas com 59 anos com tranquilidade”, assinala.

Neste sábado (5), o município imuniza a última faixa etária das comorbidades, para as pessoas de 18 a 29 anos. A imunização segue para as gestantes de risco intermediário e alto e puérperas com a primeira dose da Pfizer.

JANDAIA DO SUL

Jandaia do Sul também deve começar a vacinação geral na próxima semana. Neste sábado a meta é concluir a imunização de pessoas com comorbidades entre 30 a 34 anos para que na segunda-feira comece a vacinação de 18 a 29 anos com doenças associadas. “Fechando esse grupo e tendo saldo de vacina, já começaremos a vacinação do público em geral semana que vem mesmo”, assinala a enfermeira Isabel Garcia Giorgiani Moreno.

O secretário municipal de Saúde de Arapongas Moacir Paludeto acredita que a vacinação do público em geral comece dentro de dez dias. “Não tenho previsão exata ainda. Antes é preciso concluir os grupos das comorbidades e dos profissionais de educação. Após essas etapas vamos avançar para a vacinação geral”, assinala.