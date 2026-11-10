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CRIME

Imóvel de asilo é arrombado e vandalizado em Bom Sucesso

Moradores ouviram barulhos durante a madrugada; pedras foram usadas para quebrar janelas e porta do local foi perfurada

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Imóvel de asilo é arrombado e vandalizado em Bom Sucesso
Autor Imóvel foi invadido em Bom Sucesso - Foto: Reprodução

Um imóvel público pertencente ao asilo municipal de Bom Sucesso, localizado na Avenida Coronel Gabriel Jorge Franco, na região central, foi alvo de arrombamento e destruição na madrugada de segunda-feira (9). A Polícia Militar foi acionada pela manhã para registrar os danos na estrutura.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta terça-feira (10) em Ivaiporã

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De acordo com a diretora da instituição, o ataque ocorreu por volta das 2h, horário em que outros residentes relataram ter ouvido barulhos de objetos quebrando. Apesar do susto, as testemunhas não conseguiram ver ou identificar os autores do crime.

Ao chegarem ao endereço, os policiais constataram o cenário de vandalismo. A porta de metal do imóvel apresentava diversos buracos e sinais claros de que havia sido forçada. Já a janela de vidro foi totalmente estilhaçada por pedras, que foram encontradas caídas no chão, dentro da casa.

A responsável pelo asilo explicou às autoridades que o espaço era ocupado por um dos moradores, que possui histórico de dependência química. Ele, no entanto, não estava no local no momento da invasão e não foi visto nas dependências da instituição ao longo de todo o dia.

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A equipe da Polícia Militar registrou o caso e orientou a direção do asilo sobre os procedimentos legais que devem ser tomados junto à Polícia Civil, que agora ficará responsável por investigar a autoria e a motivação do ataque.

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´polícia asilo Bom Sucesso incidente segurança vandalismo
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