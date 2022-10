Igreja do Vale do Ivaí tem relíquia de São Francisco; saiba mais

Da Redação

Nesta terça-feira, 04 de outubro, é comemorado pela Igreja Católica no calendário litúrgico a data em memória a São Francisco de Assis. Conhecido como protetor dos animais, o santo de origem italiana, é considerado também, o padroeiro da ecologia. O que poucos sabem, é que uma relíquia histórica de São Francisco de Assis é guardada pela Paróquia Imaculada Conceição, em Rio Branco do Ivaí. Segundo Junior Moreira, secretário de Indústria, Comércio e Turismo, o município aproveita a data especial para explorar pela primeira vez, o artefato, guardado na igreja da cidade.

"Durante os anos de 2007 e 2017, a paróquia teve como pároco o polonês Padre Roman Ceglarski, mais conhecido como Padre Romano. Sua passagem pela paróquia ficou marcada pela reforma e ampliação da igreja, onde para angariar fundos para a conclusão da obra, Padre Romano viajou para a Europa e durante sua passagem pelo continente, visitou autoridades religiosas locais afim de angariar recursos para sua obra. Em uma de suas visitas, recebeu de um padre local uma relíquia. Trata-se de uma pequena ossada que, segundo o padre é legítima de São Francisco de Assis", revela o secretário.

Padre Romano faleceu em 23 de dezembro de 2017, sem concluir a missão de transformar a paróquia em um santuário, missão que o padre Jair dos Santos Arruda, atual pároco, pretende desenvolver.

"Pretendemos divulgar esta relíquia junto a comunidade rio-branquense e com o apoio do poder público, através da Secretaria de Turismo, e promover o turismo religioso na região", afirma o padre.

A relíquia de São Francisco de Assis está exposta ao lado do túmulo do padre Romano, sepultado no interior da Paróquia Imaculada Conceição em Rio Branco do Ivaí.

