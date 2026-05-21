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IFPR Ivaiporã entrega refeitório e amplia estrutura para estudantes

Novo espaço no campus do IFPR em Ivaiporã recebeu investimento de R$ 1,2 milhão e vai atender estudantes e servidores da instituição

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.05.2026, 21:47:40 Editado em 21.05.2026, 21:47:25
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IFPR Ivaiporã entrega refeitório e amplia estrutura para estudantes
Autor Refeitório do IFPR Campus Ivaiporã inaugurado nesta quinta-feira na PR-466 - Foto: TN Online / Ivan Maldonado

O Instituto Federal do Paraná (IFPR) Campus Ivaiporã inaugurou nesta quinta-feira (21) o refeitório estudantil da instituição. O espaço foi construído com investimento de R$ 1.2 mi, por meio de recursos do deputado federal Sérgio Souza (MDB) e do Governo Federal. A estrutura vai beneficiar cerca de 650 estudantes, além de atender servidores e toda a comunidade acadêmica do campus, localizado às margens da PR-466.

Segundo a direção da instituição, o novo refeitório que tem área construída de 300 metros² representa um avanço importante para a permanência dos alunos no ensino público federal, oferecendo mais conforto, praticidade e melhores condições para a rotina acadêmica. (fotos abaixo)

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Durante a inauguração, o reitor do IFPR, Adriano Willian da Silva Viana Pereira, destacou que o novo espaço permitirá a oferta de alimentação escolar aos alunos dos cursos técnicos e superiores, incluindo refeições e lanches.

“Hoje é um momento de celebração, de alegria estarmos aqui. É uma demanda histórica do campus de Ivaiporã e da cidade, que abraça esse campus e vinha solicitando um espaço de refeitório para os estudantes”, afirmou o reitor.

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Adriano também ressaltou que o Governo Federal ampliou os investimentos em alimentação escolar para a rede federal de ensino. De acordo com ele, o IFPR deve receber mais de R$ 3 milhões destinados a essa finalidade. “O objetivo é garantir maiores e melhores condições de permanência para os nossos estudantes”, destacou.

O deputado federal Sérgio Souza (MDB) destacou que obras no campus fortalecem Ivaiporã como polo regional de ensino superior no Vale do Ivaí. O parlamentar afirmou que mantém uma parceria de longa data com o campus e citou outras obras que receberam apoio de recursos destinados por seu mandato.

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“Temos uma história longa com o Instituto Federal. Muitas obras aqui tiveram participação nossa, como o ginásio de esportes, o bloco didático, laboratórios e agora o refeitório”, afirmou.

Ele lembrou ainda da atuação para implantação do curso de Agronomia no campus e afirmou que a expansão do ensino superior contribui para consolidar Ivaiporã como referência regional em educação.

“Ivaiporã tem se tornado um polo educacional de ensino superior, com universidades federais, estaduais e instituições privadas oferecendo cursos importantes como agronomia e medicina”, disse.

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Segundo o prefeito de Ivaiporã Carlos Gil (PSD), o novo espaço atende uma antiga necessidade dos alunos, que antes contavam apenas com uma pequena cantina no campus. O prefeito lembrou que há três anos foi inaugurado o bloco didático do campus que abriga laboratórios nas áreas de química, biologia, microbiologia e fitopatologia. Ele ainda afirmou que novos investimentos já estão sendo planejados para ampliar a estrutura da instituição.

Entre os projetos em andamento está a ampliação da Fazenda Escola do IFPR. Segundo ele, a prefeitura adquiriu uma área de cinco alqueires no mandato anterior para apoiar as atividades práticas e pesquisas desenvolvidas pelos cursos da área agrícola.

“O objetivo é formar profissionais qualificados, muitos deles filhos de agricultores, que vão contribuir para melhorar a produtividade, a diversificação agrícola e a geração de emprego e renda na região”, destacou.

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    Foto: Refeitório do IFPR Campus Ivaiporã inaugurado nesta quinta-feira na PR-466 Autor: TN Online / Ivan Maldonado
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