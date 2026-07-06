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IFPR e Prefeitura de Ivaiporã recebem oliveiras adultas apreendidas pela Receita Federal

Oito plantas adultas, que pesam cerca de três toneladas cada, foram interceptadas na fronteira com a Argentina e serão usadas em estudos científicos

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.07.2026, 17:36:56 Editado em 06.07.2026, 17:36:49
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IFPR e Prefeitura de Ivaiporã recebem oliveiras adultas apreendidas pela Receita Federal
Autor Cinco dessas oliveiras serão plantadas permanentemente nas dependências do IFPR de Ivaiporã - Foto: Divulgação

O Instituto Federal do Paraná (IFPR) – Campus Ivaiporã receberá a doação de oito oliveiras adultas de grande porte, que foram apreendidas pela Receita Federal do Brasil durante uma operação de combate ao contrabando na fronteira com a Argentina. As árvores, interceptadas originalmente em uma ação da Polícia Rodoviária Federal, possuem elevado valor comercial, estimado em mais de R$ 100 mil cada no mercado paralelo, e pesam aproximadamente três toneladas por unidade. Em vez de descartadas, elas foram incorporadas ao patrimônio público e destinadas ao município para finalidades acadêmicas, científicas e paisagísticas.

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De acordo com o diretor-geral do campus, Ricardo Rodrigues de Souza, cinco dessas oliveiras serão plantadas permanentemente nas dependências do IFPR de Ivaiporã. As outras três unidades restantes serão destinadas ao Jardim Botânico do município, localizado na região do Lago das Flores, por meio de uma cooperação direta com a Prefeitura de Ivaiporã. Além do ganho estético para os espaços públicos, os vegetais desempenharão uma função pedagógica central, servindo como objeto de pesquisas científicas, projetos de extensão universitária e estudos detalhados sobre a adaptação e o desenvolvimento da espécie no ecossistema regional.

A destinação segue um modelo já adotado por outras instituições federais do estado, como o campus do IFPR em Irati e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) em Dois Vizinhos, que também receberam e integraram exemplares semelhantes em suas estruturas. Para viabilizar o transplante das árvores na tarde de hoje, equipes da prefeitura e estudantes do curso de Agronomia do IFPR trabalharam em conjunto na preparação do solo e na abertura das covas adequadas. A iniciativa consolida uma parceria institucional que converte materiais de ilícitos aduaneiros em benefícios diretos para o ensino, a extensão e a preservação ambiental.

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cultivo de oliveiras IFPR ivaipora Meio Ambiente Sustentabilidade
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