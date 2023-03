IFPR de Ivaiporã realiza Audiência Pública na próxima terça-feira

Da Redação

Campus de Ivaiporã do Instituto Federal do Paraná

O Campus de Ivaiporã do Instituto Federal do Paraná – IFPR, realiza na terça-feira (4), uma Audiência Pública para a elaboração do PDI 2024-2028. O evento acontece no campus, que fica localizado na Rua Max Arthur Greipel, 505, no Parque Industrial de Ivaiporã, a partir das 9 horas.

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) é um instrumento de gestão que norteia a instituição em aspectos como a filosofia de trabalho, sua missão, os objetivos estratégicos e as diretrizes pedagógicas que orientam suas ações.

O PDI é elaborado a cada 5 anos pelas instituições de ensino e tem por objetivo auxiliar no planejamento estratégico dessas instituições.

Segundo o diretor geral do campus, Ricardo Rodrigues de Souza, em 2018, o IFPR realizou a construção coletiva do documento que está vigente entre 2019 e 2023, “agora é chegada a hora de pensarmos juntos o desenvolvimento do IFPR Campus Ivaiporã entre 2024 e 2028”.

Ainda segundo Souza, este plano é fundamental para a implementação e acompanhamento das estratégias, orientação das ações e a realização dos projetos da instituição, estimando recursos e potencializando o cumprimento dos objetivos institucionais.

Representantes de toda a comunidade são convidados para participar da Audiência Pública.

