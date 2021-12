Da Redação

IFPR de Ivaiporã oferta 76 vagas para cursos superiores

As inscrições para o Processo Seletivo 2022 que seleciona candidatos aos cursos de graduação presenciais no campus do Instituto Federal do Paraná (IFPR) de Ivaiporã estão abertas e se encerram em 13 de janeiro.

No total estão sendo ofertadas 76 vagas, ou seja, 40 vagas para bacharelado em Engenharia Agronômica (Agronomia) – curso em período integral (manhã e tarde); mais 36 vagas para curso noturno licenciatura em Física. Todos os cursos são públicos e gratuitos.

As inscrições podem ser feitas até o dia 13 de janeiro, pelo site da Fundação de Apoio a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (Funtef) no seguinte endereço: http://concursos.funtefpr.org.br/ifpr2022. O candidato deve possuir CPF próprio para realizar a inscrição.

A seleção de candidatos será realizada por meio de provas presenciais no dia 06 de março de 2022. A taxa de inscrição tem um custo de R$ 50,00.

Segundo Ricardo Rodrigues de Souza, diretor do IFPR de Ivaiporã, as aulas dos cursos estão previstas para meados de maio. Essa será a quarta turma ingressante do curso de agronomia e em breve serão avaliados pelo MEC.

“O curso iniciou em 2019, e era para ter passado por avaliação em 2021. Mas, em vista a pandemia os processos estão ocorrendo em velocidade pouco diferente. Mas, imaginamos que em 2022 o curso passe pelo processo de avaliação, já que estaremos com 75% do curso concluído com as quatro turmas que estarão ativas”. O curso de licenciatura Física já é reconhecido pelo MEC há alguns anos.

Cursos técnicos

Além dos cursos superiores, também estão abertas as inscrições para os cursos técnicos integrados de nível médio na modalidade presencial.

O processo seletivo para ingresso de nível no IFPR não terá provas presenciais, a seleção será realizada por sorteio público, em 7 de fevereiro, e será online.

No total são 105 vagas, para o curso técnico em agroecologia são 35 vagas, técnico em eletrotécnica foram disponibilizados 40 vagas, e o técnico de informática 30 vagas.

“Todos eles o estudante vem do ensino fundamental, vai fazer com a gente o ensino médio junto com o profissionalizante. Em quatro anos, ele já sai com habilitação técnica para também poder atuar profissionalmente”.

As inscrições para os cursos técnicos integrados podem ser feitas no seguinte endereço: https://survey.ifpr.edu.br/index.php/298544. ASSISTA:

IFPR de Ivaiporã oferta 76 vagas para cursos superiores - Vídeo por: Reprodução