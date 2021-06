IFPR de Ivaiporã oferta 120 vagas para cursos superiores

Continua após publicidade

As inscrições para o Processo Seletivo 2021 que seleciona candidatos aos cursos de graduação presenciais do Instituto Federal do Paraná (IFPR) se encerram na próxima segunda-feira dia 07 de junho. No Estado estão disponíveis 2.360 vagas em campos de 18 cidades do estado.

No campus do IFPR de Ivaiporã no total estão sendo oferecida 120 vagas, ou seja, 40 vagas para bacharelado em Engenharia Agronômica (Agronomia) - curso em período integral (manhã e tarde); mais 40 vagas para bacharelado em Sistemas de Informação (SI) - curso noturno e outras 40 vagas para curso noturno licenciatura em Física. Todos os cursos são públicos e gratuitos.

Em razão da pandemia (COVID-19) e do distanciamento social, neste ano não haverão provas presenciais. A classificação dos candidatos interessados será a partir das notas obtidas nos exames do ENEM (2009 a 2020)

Segundo Ricardo Rodrigues de Souza, diretor do IFPR de Ivaiporã, as aulas dos cursos iniciam em agosto. “Os cursos de agronomia e sistemas de informação são mais recentes, essa será a terceira turma ingressante e em breve serão avaliados pelo MEC. O curso de licenciatura Física já é reconhecido pelo MEC há alguns anos, é uma área que precisa de profissionais capacitados e assim como os demais conta com infraestrutura e corpo docente qualificado. É uma oportunidade única aos que ainda não iniciaram seus estudos em educação superior”, destaca Souza.

A taxa de inscrição para o processo seletivo é de R$ 50,00.

tnonline