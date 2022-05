IFPR de Ivaiporã inaugura novo bloco didático de agronomia

Da Redação

Foi inaugurado na manhã desta sexta-feira, 20, o novo bloco didático no Campus do Instituto Federal do Paraná (IFPR) em Ivaiporã. Com obras iniciadas em 2019, a estrutura de 936 metros quadrados de construção, conta com quatro salas de aula, um laboratório de informática e quatro laboratórios específicos para o curso de agronomia. O investimento é de R$ 1,5 milhão, custeado por recursos da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (MEC) no valor de R$ 934 mil e complementado com uma emenda parlamentar de R$ 600 mil, do deputado federal Sergio Souza (MDB).

Além do novo bloco inaugurado, o prefeito de Ivaiporã Carlos Gil (PSD), anunciou a doação de um terreno de cinco alqueires, adquirido pelo município para ampliação da instituição, uma incubadora tecnológica, e também, o asfaltamento de uma marginal, em frente ao local.

“É muito importante o novo bloco pois está possibilitando que os novos cursos tenham acesso a um espaço exclusivo e permite também a criação de outros cursos que estão previstos. Essa estrutura vem colaborar com o ensino de qualidade que o IFPR produz aqui. O município adquiriu uma área de 5 alqueires, ao lado da instituição, para fazer uma doação para ampliação do espaço. Também anunciamos a construção de uma marginal, em frente ao IFPR, que hoje não tem asfalto, ligando a instituição ao perímetro urbano de Ivaiporã, dando mais segurança e conforto aos usuários. Teremos ainda a incubadora tecnológica voltada ao agro, a “Agrotec”, para que os estudantes do curso de sistema de informação possam montar suas startups nesse espaço e Ivaiporã também se destaque nessa área”, disse o prefeito.

O campus, além do bacharelado em Engenharia Agronômica, tem outros três cursos superiores: Licenciatura em Física, superior de Tecnologia em Agroecologia e Bacharelado em Sistemas de Informação. Também são oferecidos cursos técnicos (ensino médio): Técnico em Agroecologia Integrado ao Ensino Médio, Técnico em Eletrotécnica Integrado ao Ensino Médio, Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio e Técnico em Eletrotécnica Subsequente (pós-médio).

O deputado federal Sergio Souza participou na inauguração e lembrou a luta para trazer o curso de agronomia para o município de Ivaiporã. “Alguns anos atrás, o Gil me procurou e disse que Ivaiporã precisava ter um curso de Agronomia, pois apesar do agro ser muito forte na região, os jovens daqui precisavam ir estudar em São Paulo ou em outras regiões do Paraná. Então fizemos essa parceria com o IFPR para oferecer o curso gratuito, e hoje estamos inaugurando essa expansão, com o novo bloco e outras melhorias anunciadas”, lembrou.

Para o reitor da IFPR, Odacir Antonio Zanatta, a inauguração do bloco didático com salas de aula e salas para laboratório, em especial, para atendimento do curso de agronomia, vai permitir uma formação completa dos estudantes.

“Temos muito orgulho por entregar esta obra para a comunidade. Um curso que era esperado na região do Vale do Ivaí há mais de 50 anos e numa parceria com o deputado Sergio Souza e o prefeito Gil, nós conseguimos viabilizar a vinda para cá. Este novo espaço vai permitir uma formação adequada para nossos profissionais atuarem na área da agricultura, tão importante na região”, considerou o reitor.