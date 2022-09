IFPR de Ivaiporã abre processo seletivo para cursos; confira quais são

Da Redação

Os cursos presenciais são oferecidos em 28 municípios do Estado, e têm início no primeiro semestre do próximo ano

O Instituto Federal do Paraná (IFPR) está com as inscrições abertas para o Processo Seletivo 2022/2023, que visa selecionar candidatos para cursos técnicos e de graduação. Os cursos presenciais são oferecidos em 28 municípios do Estado, e têm início no primeiro semestre do próximo ano. Em Ivaiporã, no Vale do Ivaí, há 181 vagas disponíveis, sendo 105 em cursos técnicos integrados e 76 em cursos superiores.

As inscrições podem ser feitas até a próxima quinta-feira (29/09), pelo site do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná, que é a banca organizadora das provas. No ato da inscrição será gerado um boleto bancário que deve ser pago até o dia 30 de setembro, sexta-feira. Para os cursos técnicos o valor será de R$ 50, enquanto que os interessados nos cursos de graduação deverão desembolsar R$ 80.

O Processo Seletivo do IFPR oferece, ao todo, 3.791 vagas em cursos técnicos de nível médio e 2.744 vagas em cursos de graduação, que somam 6.535 vagas disponíveis para o próximo ano.







Integrados, subsequentes e de graduação

O processo seletivo do Instituto Federal do Paraná oferece opções de formação que atendem estudantes que estão concluindo o 9º ano do Ensino Fundamental e também os que estão concluindo ou que já concluíram o Ensino Médio. São cinco tipos de cursos ofertados pelo IFPR neste processo seletivo:

Cursos técnicos integrados

Oferecidos a quem já tenha concluído o Ensino Fundamental. Nesta forma de oferta, o estudante vai cursar o Ensino Médio de forma integrada à formação técnica, concluindo os dois cursos ao mesmo tempo no IFPR.

Cursos técnicos subsequentes

Oferecidos a quem já tenha concluído o Ensino Médio, conferindo ao estudante habilitação profissional técnica de nível médio.

Cursos de Bacharelado

Curso superior com organização curricular voltada à formação científica e humanística, conferindo ao diplomado conhecimentos em determinado campo do saber para o exercício de atividade profissional, acadêmica ou cultural, com o grau de bacharel.

Cursos de Licenciatura

Curso superior com organização curricular que habilita plenamente o profissional a atuar como professor na Educação Básica, nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, com o grau de licenciado.

Cursos de Tecnologia

Curso superior que possui organização curricular estruturada a partir de eixos tecnológicos, habilitando o diplomado a atuar em áreas profissionais específicas nas quais sejam exploradas diferentes tecnologias, com o grau de tecnólogo.

