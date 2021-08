IFPR de Ivaiporã abre inscrições das vagas remanescentes

Da Redação

Campus de Ivaiporã

Estão abertas as inscrições para o preenchimento de vagas remanescentes dos cursos superiores do IFPR – Campus Ivaiporã.

Os interessados em ocupar vaga remanescente deverão se inscrever no formulário eletrônico no período compreendido das 9 (nove) horas do dia 19 de agosto de 2021 até às 23:59 do dia 25 de agosto de 2021.

Qualquer pessoa, mesmo que não tenha participado do Processo Seletivo IFPR 2021, poderá concorrer a uma vaga por meio do Sorteio Público, desde que respeitadas as exigências legais para cada forma de oferta e nível de ensino.

Os interessados em concorrer a uma das vagas remanescentes para os Cursos Superiores devem possuir Ensino Médio completo.

Os cursos com vagas remanescentes, bem como o número de vagas, encontram-se a seguir:

Curso Turno Vagas Bacharelado em Engenharia Agronômica Integral – predominância matutino *Cadastro Reserva Bacharelado em Sistemas de Informação Noturno 21 Licenciatura em Física Noturno 34

Mais informações pelo site: https://ivaipora.ifpr.edu.br