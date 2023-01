IFPR de Ivaiporã abre concurso público para técnicos e docentes

Da Redação

IFPR Campus de Ivaiporã

O Instituto Federal do Paraná divulgou dois editais de concursos públicos com mais de 180 vagas disponíveis em pelo menos 25 cidades do estado. Para o Campus de Ivaiporã são oferecidas 26 vagas.

Em todo o estado estão sendo oferecidas 120 vagas efetivas para a carreira de professor de magistério do ensino básico, técnico e tecnológico e 63 para carreira de técnico-administrativo, que estão disponíveis para nível médio, técnico e superior.

As inscrições iniciam-se em 16 de janeiro.

Para o campus de Ivaiporã estão sendo oferecidas 26 vagas:



Informática – 9 vagas (Edital 160); Agronomia – 11 vagas (Edital 160); Engenharia Elétrica – 3 vagas (Edital 160); Tecnologia da Informação – 1 vaga (Edital 162); Administrador – 1 vaga (Edital 162); Laboratório de Biologia – 1 vaga (Edital 162); Engenheiro Agrônomo – 1 vaga (Edital 162).

As oportunidades são para reposição de cargos públicos. Os salários variam entre cerca de R$ 1.900 e R$ 8.300.

A taxa de inscrição é de R$ 120 ou de R$ 200, conforme nível do cargo.

As inscrições começam dia 16 de janeiro, com encerramento às 14h do dia 16 de março e devem ser feitas pelo site:

Concurso Público – PROGEPE IFPR – 2023

Anexo Edital – 160

Anexo Edital – 162

