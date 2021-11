Da Redação

IFPR Campus Ivaiporã faz entrega de Kits de alimentos; veja

O IFPR Campus de Ivaiporã realizou na entrega dos kits de alimentos, para os estudantes do ensino médio matriculados na instituição. Os kilts foram montados com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Conforme Ricardo Rodrigues de Souza, diretor geral do campus foram entregues na quinta-feira 80 kits, entre novembro e dezembro serão feitas quatro entregas totalizando 331 kits.

“Hoje estamos executando a Política Nacional de Alimentação Escolar, é o PNAE executado em âmbito nacional. Em 2020 e 2021 foi normalizado a entrega de kits, não a merenda em si, já que as escolas ficaram em atividades remotas ou hibridas”, explica Souza.

Os kits são compostos de alimentos provenientes da Agricultura Familiar adquiridos por meio de Chamada Pública e alimentos não-perecíveis adquiridos no mercado local.

Ainda segundo Souza, é um programa que além de contribuir com a alimentação dos alunos nesse período de pandemia, também contribui para o desenvolvimento local. “É um recurso federal que é executado localmente, com a agricultura familiar e aqueles que produzem esses alimentos”.

Para a compra dos alimentos o campus recebeu do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) R$ 29 mil. ASSISTA:

IFPR Campus Ivaiporã faz entrega de Kits de alimentos; veja - Vídeo por: Reprodução