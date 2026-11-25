Caso foi registrado na tarde desta terça-feira (24); todas as transações foram feitas em estabelecimentos comerciais do município

Um homem de 62 anos teve um prejuízo aproximado de R$ 1.600 após ter o cartão bancário furtado e utilizado em 62 transações por aproximação em São Pedro do Ivaí. O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM) na tarde desta terça-feira (24), por volta das 14h43, no destacamento policial localizado na Rua Waldomiro Moro, no Centro da cidade.

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De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima procurou os policiais após perceber a falta de seu cartão, vinculado ao Banco do Brasil. Antes de acionar a polícia, o idoso foi até a agência bancária do município e solicitou o extrato das movimentações para verificar se o item havia sido utilizado.

Com o documento em mãos, constatou-se que 62 compras haviam sido realizadas entre as 7h de segunda-feira (23) e as 10h34 de terça-feira (24), todas em estabelecimentos comerciais de São Pedro do Ivaí. Segundo o relato da vítima, o cartão não exigia senha para as operações por contar com a função de pagamento por aproximação, o que facilitou as movimentações indevidas.

Aos policiais, o homem informou que suspeita que o furto tenha sido praticado por uma pessoa conhecida apenas pelo apelido de "B", mas não soube repassar maiores detalhes sobre a identificação do suspeito. A equipe da Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência e orientou a vítima a procurar a Polícia Civil, levando os extratos bancários e demais informações que possam auxiliar na apuração dos fatos.