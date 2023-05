Idoso que foi encontrado caído dentro de casa morre no hospital

Da Redação

O sepultamento está previsto para o domingo

Um idoso, de 95 anos, foi encontrado caído dentro de sua residência, nessa sexta-feira (19), em Borrazópolis, município que pertence ao Vale do Ivaí, no Paraná. A vítima, identificada como José Teixeira Souza, foi socorrida e encaminhada para um hospital, porém, neste sábado (20), acabou morrendo na unidade de saúde.

De acordo com as informações do Blog do Berimbau, José sofreu uma queda no banheiro de sua moradia, mas conseguiu se arrastar até a sala, cômodo onde foi encontrado. O idoso morava sozinho, e não há detalhes de quem o encontrou.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do município foi acionada para socorrer a vítima. No local, os socorristas o avaliaram e alegaram que o morador sofreu um mal súbito.

Ele foi colocado na ambulância e levado para o Hospital Municipal de Borrazópolis. No entanto, por causa de seu estado clínico, precisou ser transferido para o "Providência", em Apucarana.

Apesar de todos os esforços, José não resistiu após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

O homem era considerado um dos pioneiros de Borrazópolis. O corpo dele será velado em sua residência; o sepultamento está previsto para ocorrer no domingo (21), no Cemitério Municipal de Borrazópolis.

Com informações do Blog do Berimbau.

