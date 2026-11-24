Criminoso ligou pedindo o pagamento urgente de dois boletos; Polícia Militar registrou o caso e orientou a vítima a acionar os bancos

Um homem de 63 anos procurou a Polícia Militar (PM) de Kaloré, na tarde de segunda-feira (23), após perder R$ 6.490 em um golpe aplicado por telefone. A vítima acreditou estar ajudando a própria filha ao realizar o pagamento de duas contas com urgência.

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De acordo com o relato feito aos policiais, o morador recebeu uma ligação de alguém que se passou por sua filha e pediu que ele quitasse dois boletos bancários imediatamente. Sem desconfiar da fraude, o homem fez os pagamentos.

O primeiro boleto, no valor de R$ 3.500, foi pago para uma conta do Banco Inter. O segundo, de R$ 2.990, teve como destino uma conta do Nubank. Somente após concluir as transações, a vítima percebeu que o dinheiro havia sido enviado para um homem desconhecido e que havia caído em um golpe.

O registro foi feito no destacamento da PM. Os policiais orientaram o morador a entrar em contato imediato com os bancos envolvidos para tentar bloquear os valores transferidos. Ele também foi instruído a guardar os comprovantes de pagamento e o histórico de chamadas para procurar a Polícia Civil, que ficará responsável por investigar o caso.