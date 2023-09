Idoso passa mal ao volante e provoca acidente na PR-082

Um acidente aconteceu no início da manhã desta sexta-feira (08), na PR-082, próximo à entrada da Fazenda Bandeirantes, a cerca de três quilômetros de São João do Ivaí, no trecho entre a cidade e o trevo do Posto da Polícia Rodoviária.

continua após publicidade

Segundo informações colhidas no local, um GM/Celta prata que era conduzido por um idoso de 76 anos, que bateu contra um VW/Virtus de cor preto, que era ocupado por um casal de Curitiba.

- LEIA MAIS: Briga generalizada termina em tiroteio e dois baleados no Vale do Ivaí

continua após publicidade

O motorista do Celta teria passado mal e invadido a pista contrária, resultando na batida lateral.

Ele não teve ferimentos, mas foi levado ao Hospital Municipal de São João do Ivaí, pois estaria vindo para a cidade buscar atendimento por causa de alteração da pressão.

O casal do Virtus não teve ferimentos e ficou no local até que fossem tomadas as providências com a seguradora para remoção dos veículos.

Siga o TNOnline no Google News