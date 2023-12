Idoso morre e filha fica ferida após Fusca capotar em Rio Bom

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um motorista de um VW Fusca morreu e a passageira ficou ferida na tarde desta terça-feira (19) após acidente de trânsito ocorrido no Bairro dos Godoy, zona rural de Rio Bom.

continua após publicidade

O condutor, identificado como Emídio Pereira da Silva, 89 anos, perdeu o controle do veículo e acabou capotando. O Fusca ficou rente a uma residência.

-LEIA MAIS: Acidente deixa dois motociclistas feridos em Apucarana



continua após publicidade

Segundo os socorristas, a filha dele sofreu ferimentos considerados leves e foi encaminhada por uma ambulância do município ao Hospital da Providência, em Apucarana.

Receba notícias do TNOnline pelo WhatsApp. Clique aqui



O Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Científica, de Apucarana, foram acionados. A delegacia de Polícia Civil, de Marilândia do Sul, também foi chamada para investigar as causas do capotamento.

Siga o TNOnline no Google News