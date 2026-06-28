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FATALIDADE

Idoso morre após mal súbito em comércio de São Pedro do Ivaí

Vítima de 77 anos tinha histórico de problemas cardíacos; plantonista do hospital atestou morte natural e ausência de violência

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.06.2026, 11:36:46 Editado em 28.06.2026, 13:24:37
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Idoso morre após mal súbito em comércio de São Pedro do Ivaí
Autor Foto: Reprodução

Um idoso de 77 anos faleceu após sofrer um mal súbito enquanto estava em um estabelecimento comercial no distrito de Marisa, na cidade de São Pedro do Ivaí. O episódio mobilizou equipes de saúde e foi acompanhado pela Polícia Militar, sendo registrado como morte por causas naturais.

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De acordo com as informações oficiais, a equipe de socorristas da Santa Casa de Misericórdia foi acionada para o resgate e transportou o homem até o hospital da cidade. Durante a avaliação na unidade de saúde, a médica plantonista examinou o paciente e constatou o óbito, confirmando que não havia qualquer tipo de lesão ou sinal de violência no corpo.

A conclusão médica de morte natural foi confirmada pelo relato da própria esposa da vítima. Ela informou aos policiais que o marido já convivia com um quadro de insuficiência cardíaca. Diante da ausência de indícios de crime, a equipe policial prestou todo o suporte e orientações à família, registrando o boletim de ocorrência apenas para fins de documentação legal.

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emergência médica IDOSO insuficiência cardíaca Morte natural POLICIA MILITAR São Pedro do Ivai SAÚDE
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