Idoso morre após mal súbito em comércio de São Pedro do Ivaí

Um idoso de 77 anos faleceu após sofrer um mal súbito enquanto estava em um estabelecimento comercial no distrito de Marisa, na cidade de São Pedro do Ivaí. O episódio mobilizou equipes de saúde e foi acompanhado pela Polícia Militar, sendo registrado como morte por causas naturais.

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De acordo com as informações oficiais, a equipe de socorristas da Santa Casa de Misericórdia foi acionada para o resgate e transportou o homem até o hospital da cidade. Durante a avaliação na unidade de saúde, a médica plantonista examinou o paciente e constatou o óbito, confirmando que não havia qualquer tipo de lesão ou sinal de violência no corpo.

A conclusão médica de morte natural foi confirmada pelo relato da própria esposa da vítima. Ela informou aos policiais que o marido já convivia com um quadro de insuficiência cardíaca. Diante da ausência de indícios de crime, a equipe policial prestou todo o suporte e orientações à família, registrando o boletim de ocorrência apenas para fins de documentação legal.