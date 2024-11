Idoso morre após cair de telhado em chácara em Jandaia do Sul

Um idoso de 68 anos, morreu na tarde desta sexta-feira (25), após cair do telhado de uma chácara de lazer na região do Parque Industrial Domingos Massa, em Jandaia do Sul (PR). O acidente ocorreu por volta do meio-dia, enquanto ele realizava serviços de manutenção na cobertura.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Polícia Civil prende suspeitos de tentativa de homicídio em Arapuã

O homem foi socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Jandaia do Sul, que solicitou o apoio da unidade avançada, com médico, porém o idoso não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

continua após publicidade

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos



Com informações: Jandaia Online

Siga o TNOnline no Google News