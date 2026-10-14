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CRIMINALIDADE

Idoso fica ferido após ser empurrado e assaltado por duas mulheres em Ivaiporã

Ladrões fugiram com o cartão do benefício e documentos da vítima no Jardim Luiz Quinze

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Idoso fica ferido após ser empurrado e assaltado por duas mulheres em Ivaiporã
Autor Foto: Pixabay

Um homem ficou ferido após ser atacado por duas mulheres e ter os pertences levados na manhã da última terça-feira (13), na Rua General Osório, no bairro Jardim Luiz Quinze, em Ivaiporã. O caso foi parar na Unidade Básica de Saúde Victor Augusto, onde a Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência.

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Conforme apurado pelas autoridades, a vítima deu entrada no posto de saúde com machucados no cotovelo esquerdo. Ao conversar com a equipe policial, o homem relatou que caminhava perto de um estabelecimento comercial da região quando foi abordado por duas mulheres. Ele foi empurrado, caiu no chão e teve a carteira de identidade e o cartão de benefício bancário com a senha levados pela dupla.

Apesar de ter relatado o crime, o homem não soube passar detalhes sobre a aparência nem o nome das suspeitas aos policiais.

A equipe policial chegou a fazer buscas e foi até o estabelecimento citado para tentar levantar pistas, mas o proprietário e os frequentadores informaram apenas que o homem já havia chegado ao local contando sobre o assalto. Ninguém na região presenciou o ataque. Até o momento, as suspeitas não foram localizadas.

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ataque feminino crime de assalto ivaipora POLICIA MILITAR segurança pública unidade básica de saúde
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