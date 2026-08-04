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INVESTIGAÇÃO

Idoso é socorrido após denúncia de agressão e roubo em Ivaiporã

Mulher foi levada à Central de Flagrantes depois de ser apontada como suspeita; caso será investigado pela Polícia Civil.

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.08.2026, 09:18:14 Editado em 04.08.2026, 10:02:15
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Idoso é socorrido após denúncia de agressão e roubo em Ivaiporã
Autor O idoso foi encontrado inconsciente sobre a cama - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um idoso foi socorrido após uma denúncia de agressão e roubo em Ivaiporã, no Vale do Ivaí, norte do Paraná, na noite de segunda-feira (3). A Polícia Militar atendeu a ocorrência em uma casa na Vila João XXIII, depois que familiares informaram que a vítima teria sido dopada, agredida e teve o dinheiro da aposentadoria levado.

Quando chegaram ao imóvel, os policiais encontraram o idoso inconsciente sobre a cama. Ele apresentava ferimentos nos braços e havia marcas de sangue no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

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LEIA MAIS: Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta terça-feira (04)

De acordo com o relato a PM, um vizinho contou que ouviu barulhos de agressão na residência. Pouco depois, viu uma mulher sair da casa carregando sacolas.

A residência estava revirada e havia cartelas de medicamentos espalhadas pelos cômodos. Durante a vistoria, foram encontrados documentos em nome da mulher apontada como suspeita e de outras pessoas.

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A equipe localizou a suspeita quando ela chegava à própria casa. Ela confirmou que esteve na residência do idoso, mas negou as agressões e o furto do dinheiro. Segundo a mulher, a vítima teria caído.

A suspeita, uma testemunha e familiares do idoso foram encaminhados à Central de Flagrantes. A Polícia Civil vai investigar o caso.

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AGRESSÃO IDOSO investigação ivaipora POLICIA MILITAR roubo
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