Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Vale do Ivaí

publicidade
VIOLÊNCIA

Idoso é esfaqueado no abdômen ao tentar separar briga em mercado em Califórnia

Vítima, de 60 anos, foi encaminhada ao Hospital Municipal; segundo testemunha, ele teria tentado intervir em uma briga quando acabou sendo ferido

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.02.2026, 08:09:25 Editado em 07.02.2026, 08:09:18
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Idoso é esfaqueado no abdômen ao tentar separar briga em mercado em Califórnia
Autor Após o ataque, o autor do crime fugiu do local - Foto: Reprodução

Um homem de 60 anos ficou ferido após ser esfaqueado em um mercado em Califórnia (PR), nesta sexta-feira (06). Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima foi atingida no abdômen ao tentar intervir em uma briga ocorrida dentro do estabelecimento.

LEIA MAIS: Mulher agride amiga da filha ao tentar levá-la à força de lanchonete em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe da PM foi acionada após a entrada da vítima no Hospital Municipal. Ao se deslocar ao local do fato, o proprietário do mercado relatou que o agressor estava atacando outra pessoa no estabelecimento. Ao tentar impedir a agressão, o idoso foi golpeado com uma faca.

Após o ataque, o autor do crime fugiu do local com a ajuda de um cúmplice. Os policiais realizaram diligências e foram até a residência do suspeito, mas ele não foi localizado até o momento.

A vítima recebeu os primeiros socorros de uma ambulância municipal e permanece sob cuidados médicos. O caso deve ser encaminhado para a Polícia Civil para investigações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Clique aqui e receba as notícias do TNOnline no nosso grupo do WhatsApp

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
briga em mercado Califórnia PR esfaqueamento investigações POLICIA MILITAR vítima de agressão
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline