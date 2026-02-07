Idoso é esfaqueado no abdômen ao tentar separar briga em mercado em Califórnia

Um homem de 60 anos ficou ferido após ser esfaqueado em um mercado em Califórnia (PR), nesta sexta-feira (06). Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima foi atingida no abdômen ao tentar intervir em uma briga ocorrida dentro do estabelecimento.

LEIA MAIS: Mulher agride amiga da filha ao tentar levá-la à força de lanchonete em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe da PM foi acionada após a entrada da vítima no Hospital Municipal. Ao se deslocar ao local do fato, o proprietário do mercado relatou que o agressor estava atacando outra pessoa no estabelecimento. Ao tentar impedir a agressão, o idoso foi golpeado com uma faca.



Após o ataque, o autor do crime fugiu do local com a ajuda de um cúmplice. Os policiais realizaram diligências e foram até a residência do suspeito, mas ele não foi localizado até o momento.



A vítima recebeu os primeiros socorros de uma ambulância municipal e permanece sob cuidados médicos. O caso deve ser encaminhado para a Polícia Civil para investigações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Clique aqui e receba as notícias do TNOnline no nosso grupo do WhatsApp

