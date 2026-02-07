Idoso é esfaqueado no abdômen ao tentar separar briga em mercado em Califórnia
Vítima, de 60 anos, foi encaminhada ao Hospital Municipal; segundo testemunha, ele teria tentado intervir em uma briga quando acabou sendo ferido
Um homem de 60 anos ficou ferido após ser esfaqueado em um mercado em Califórnia (PR), nesta sexta-feira (06). Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima foi atingida no abdômen ao tentar intervir em uma briga ocorrida dentro do estabelecimento.
De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe da PM foi acionada após a entrada da vítima no Hospital Municipal. Ao se deslocar ao local do fato, o proprietário do mercado relatou que o agressor estava atacando outra pessoa no estabelecimento. Ao tentar impedir a agressão, o idoso foi golpeado com uma faca.
Após o ataque, o autor do crime fugiu do local com a ajuda de um cúmplice. Os policiais realizaram diligências e foram até a residência do suspeito, mas ele não foi localizado até o momento.
A vítima recebeu os primeiros socorros de uma ambulância municipal e permanece sob cuidados médicos. O caso deve ser encaminhado para a Polícia Civil para investigações.
