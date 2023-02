Idoso é esfaqueado durante tentativa de assalto em Faxinal

Da Redação

Autor estava armado com um canivete

Um idoso de 60 anos, foi esfaqueado durante tentativa de assalto na noite de quarta-feira (8), na cidade de Faxinal. O crime aconteceu por volta das 22 horas na Av. Brasil em frente ao numeral 205.

Conforme informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), duas pessoas que presenciaram os fatos relataram aos policiais, que eles estavam trafegando pela via quando avistaram o autor sobre a vítima desferindo golpes de canivete, onde decidiram intervir.

O idoso que apresentava diversas perfurações e cortes profundos na região superior do abdome e costas, recebeu os primeiros atendimentos no local pela equipe do Samu e foi encaminhado ao Hospital Municipal.

Posteriormente devido ao agravante do quadro foi transferido para o Hospital da Providência, em Apucarana.

O autor, segundo testemunhas, seria um homem trajando shorts colorido, camiseta verde, colete preto e de tornozeleira.

Diante dos fatos, os policiais realizaram buscas e em frente ao Bar e Petiscaria Maverick, foi localizado um indivíduo com as características repassadas.

Ao avistar a equipe aproximando, o suspeito mexeu em um objeto na sua cintura. Sendo então dada voz de abordagem, ele não acatou e apressou o passo e dizendo “eu não fiz nada, não vou colocar as mãos na cabeça”. Os policiais se aproximaram e novamente ele mexeu na cintura, sendo visualizado um canivete.

Diante da negativa em cooperar, foi utilizado técnica de contato, sendo possível quebrar sua resistência, imobilizado e algemado. Também foi apreendido um canivete de aproximadamente 21cm e 9 cm de lâmina, ainda com resquícios de sangue.

Posteriormente a equipe policial foi informada que o autor tentou roubar a bicicleta do idoso com uso de força, mas não obteve êxito devido a intervenção dos populares.