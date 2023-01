Idoso é encontrado morto dentro de residência em Kaloré

Da Redação

As causas da morte são naturais

Um homem, que não teve a idade divulgada, foi encontrado morto no interior da própria residência, em Kaloré, município que pertence ao Vale do Ivaí, Paraná, nesta quinta-feira (19). O morador foi identificado como Pedro Paveli.

De acordo com Antônio Martins, vizinho de Pedro, o idoso tinha uma certa rotina. Todos os dias, ele realizava um trajeto pela cidade, passando por alguns estabelecimentos comerciais. Inclusive, ia à barbearia de Antônio para cumprimentá-lo.

No entanto, o barbeiro estranhou o desaparecimento do vizinho, que já não era visto desde quarta-feira (18).

Então, Antônio decidiu ir à casa do colega para averiguar se havia acontecido algo. Ao entrar na residência, depois de ter conversado com uma irmã de Pedro, se deparou com o corpo do homem, em cima da cama.

Socorristas do Hospital Municipal foram acionados, porém, nada pôde ser feito. A morte de Pedro Paveli ocorreu por causas naturais.

fonte: Blog do Berimbau A vítima foi encontrada sem vida nesta quinta-feira (19)

Com informações do Blog do Berimbau.

