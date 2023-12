Idoso é encontrado morto dentro de casa em Marilândia do Sul

O corpo do homem está no IML de Apucarana

Um idoso, que não teve a idade divulgada, foi encontrado morto na noite deste sábado (16) em Marilândia do Sul. A Polícia Militar (PM) foi chamada até a Avenida Cerejeiras, região central da cidade, por uma equipe do posto de saúde, informando que um homem poderia estar morto em sua residência.

No endereço, a equipe policial encontrou a vítima caída no chão, com manchas de sangue pelo corpo e no entorno da casa, além de uma janela quebrada. O idoso morava sozinho.

O corpo do homem está no Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana, que irá realizar a necropsia para identificar a causa da morte, uma vez que o homem não apresentava ferimentos aparentes.

A Polícia Civil investigará o caso para determinar se houve homicídio.

