Da Redação

Idoso é encontrado morto dentro de casa em Marilândia do Sul

Um idoso de 60 anos foi encontrado morto em sua residência na tarde de sábado (7), na Rua Europa, em Marilândia do Sul.

continua após publicidade .

Segundo a Polícia Militar (PM), que foi ao local após receber uma denúncia, a princípio o homem já se encontrava morto a mais de três dias.

Ainda de acordo com a PM, a equipe médica que estava de plantão no posto de saúde do município foi à casa, para examinar o corpo, mas não foi possível descobrir a causa da morte, devido ao estado de decomposição.

continua após publicidade .

No endereço, não foram localizados os documentos pessoais da vítima para a identificação.

O Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Científica foram acionados. O corpo foi liberado na manhã deste domingo (8).