Idoso é atacado com golpes de barra de ferro em Cambira

Agressor foi preso em flagrante e encaminhado para Delegacia de Apucarana

Um homem de 62 anos ficou ferido com gravidade após ser espancado com uma barra de ferro. O crime aconteceu na manhã de segunda-feira (5) em Cambira. O autor dos golpes foi preso horas depois do ataque, que aconteceu na casa da vítima, e pode ter sido motivado por ciúmes. A ex-esposa do agressor estava visitando a casa do idoso.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), o morador foi golpeado na cabeça. "Pelo que apuramos, ele foi atingido quase no portão da casa dele. O autor chegou já desferindo os golpes, não houve discussão anterior", afirma o sargento Vecchi, comandante do destacamento da PM no município.

Após golpear a vítima, o autor fugiu. "Pelo que levantamos, a ex-mulher dele frequenta a casa dessa família e ele não queria mais que ela fizesse essas visitas", comenta. Segundo a PM, quando os policiais chegaram ao local a vítima sangrava muito. O idoso foi socorrido e encaminhado para o Hospital da Providência de Apucarana na ambulância do município. A vítima foi acompanhada do médico do município devido a gravidade do caso.

De posse da identificação do autor, os policiais saíram em diligências e fizeram a prisão no final da tarde. O agressor estava na casa de seus pais. A barra de ferro usada no crime - de cerca de 1,2 m de comprimento - estava com o detido e foi encaminhada junto com ele para 17 Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana para confecção da prisão em flagrante.



