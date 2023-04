Idoso é amarrado e assassinado dentro de casa em Mauá da Serra

Da Redação

Crime aconteceu na Rua Santa Maria

Um idoso de 63 anos foi amarrado e assassinado dentro de sua casa, em Mauá da Serra. O corpo foi encontrado na manhã desta terça-feira (18) com rosto desfigurado por um vizinho que passava pelo local e avistou o portão aberto e a vítima caída próximo à porta da sala. O crime aconteceu na Rua Santa Maria.

Segundo informações da Polícia Militar, o idoso foi encontrado com os pés e mãos amarrados e estava amordaçado. Há suspeita que ele tenha levado um tiro no rosto, mas a causa morte deve ser confirmada pelo Instituto Médico Legal (IML), tendo em vista o estado do corpo. Peritos do IML, Instituto de Criminalística e investigadores da Polícia Civil se encaminharam ao local.

A vítima foi identificada como Licínio Deusdete da Luz Lemes. Uma caminhonete GM S10 da vítima, que os vizinhos visualizaram na noite anterior na garagem e que não estava no local, pode ter sido levada.

Em fevereiro, Licínio havia sido alvo de um assalto e teve a mesma caminhonete levada. O veículo foi recuperado em Arapongas. Leia matéria aqui.

