Idoso é acusado pela cuidadora de importunação sexual

A Polícia Militar (PM) foi solicitada para deslocar até Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ivaiporã na região central do Paraná, para atendimento de um caso de importunação sexual.

Na UPA a solicitante relatou que é cuidadora e havia levado o idoso para ser atendido. Quando ele estava sendo medicado, ela precisou segurar a mão do idoso, pois ele estava com scalpe recebendo medicamento na via.

Disse ainda, que nesse momento o idoso começou a passar a mão em suas próprias partes intimas e dizer palavras obscenas para a cuidadora, como: "não posso segurar na mão de uma mulher que tenho ereção”.

Também disse entre outras palavras, desrespeitando a vítima, que queria estar fazendo um “amorzinho gostosinho” e a todo momento passava a mão em suas partes intimas.

Solicitante disse ainda aos policiais que não é a primeira que isso acontece, e que queria representar contra o autor. Diante dos fatos foi feito o laudo negativo de Covid e encaminhado autor e vitima até a 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil para os procedimentos que requer o caso.