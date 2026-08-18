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Idoso é abordado após denúncia de ato obsceno em Ivaiporã

Testemunha relatou à Polícia Militar que viu o homem expor as partes íntimas em frente a um centro de educação infantil

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Idoso é abordado após denúncia de ato obsceno em Ivaiporã
Autor Homem foi encaminhada para lavratura de Termo Circunstanciado - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A Polícia Militar registrou uma ocorrência de ato obsceno na tarde de segunda-feira (17), em frente a um centro de educação infantil, em Ivaiporã, no Vale do Ivaí, norte do Paraná.

Segundo a PM, uma testemunha relatou ter visto um homem de 78 anos levantar a camisa e expor as partes íntimas. Depois, conforme o relato, ele teria colocado a mão sobre elas.

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A testemunha afirmou ainda que acompanhou a situação a distância e gravou parte da cena em vídeo.

Após receber a denúncia, os policiais fizeram buscas nas proximidades. O homem foi localizado em frente à própria residência.

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Durante a abordagem, o idoso afirmou que talvez tivesse urinado e, por isso, exposto as partes íntimas. Ele negou, porém, ficar mexendo nelas.

A testemunha, o homem e a filha que estava no local foram encaminhados à 6ª CIPM, onde foi lavrado Termo Circunstanciado.

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ato obsceno Educação Infantil Incidentes em Espaços Públicos ivaipora POLICIA MILITAR segurança pública
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