Idoso desaparecido é encontrado morto soterrado na zona rural de Grandes Rios

Agnaldo Tauveira Santos, de 71 anos, sumiu na tarde de quinta-feira (5) após sair de casa para tentar reparar danos relacionados à falta de água

O idoso Agnaldo Tauveira Santos, de 71 anos, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (6), soterrado na zona rural de Grandes Rios (PR). A vítima estava desaparecida desde a tarde do dia anterior e foi localizada por moradores vizinhos que auxiliavam nas buscas.

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De acordo com o boletim de ocorrência, Agnaldo havia saído de casa, no bairro Ponte Nova, na região de Flórida do Ivaí, por volta das 15 horas de quinta-feira (5) com o objetivo de consertar uma tubulação do sítio, uma vez que a propriedade enfrentava falta de água devido aos danos causados pelas fortes chuvas dos últimos dias. Diante da demora do idoso em retornar, os familiares ficaram preocupados e acionaram a Polícia Militar por volta das 23 horas para registrar o desaparecimento, relatando que ele trajava camiseta cinza e calça marrom.

As buscas foram intensificadas na manhã desta sexta-feira, quando os próprios moradores da região encontraram o idoso sem vida, com parte do corpo coberta por terra. O Corpo de Bombeiros chegou a ser mobilizado para auxiliar na ocorrência. Com a constatação do óbito, a Polícia Civil de Faxinal e a Polícia Científica foram acionadas para realizar a perícia no local, remover o corpo e apurar as circunstâncias exatas do acidente.