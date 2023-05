Idoso desaparece durante roçada de sítio em Godoy Moreira

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O idoso teria desaparecido por volta das 16 horas

Um idoso, está sendo procurado pela família após ter desaparecido na tarde de quarta-feira (10) de um sítio no município de Godoy Moreira, no Vale do Ivaí, centro norte do Paraná.

continua após publicidade .

O homem identificado como Adão estava trabalhando na roça em um sitio na região da Água do Tentilhão e da Água da Bananeira quando desapareceu.

- LEIA MAIS: Casal fica ferido após sofrer queda de motocicleta em Ivaiporã

continua após publicidade .

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), o colega de serviço relatou que estava trabalhando com idoso e por volta das 16 horas percebeu que ele não estaria mais nas imediações do sítio.



Disse ainda, que ele estava roçando o sentido contrário do idoso e que por esse motivo não saberia informar o rumo que ele seguiu.

Logo após o desaparecimento, o colega foi até um sítio vizinho e pediu para que ligassem para o dono da propriedade informando o desaparecimento.

continua após publicidade .

O dono do sítio compareceu ao destacamento policial por volta das 22 horas e registrou a ocorrência.

Ele relatou que foram realizadas buscas até às 21h30. Por estar muito escuro deixaram as buscas que seriam reiniciadas na manhã desta quinta-feira (11).

Qualquer informação sobre seu paradeiro do idoso, pode entrar em contato (44)997592281 ou (44)997329954.

Siga o TNOnline no Google News