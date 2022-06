Idoso de Rio Bom é agredido em casa por um conhecido durante furto

Da Redação

Um idoso de Santo Antônio do Palmital, distrito de Rio Bom, foi agredido em casa na madrugada de sábado (12), por um conhecido, que também é acusado de ter furtado uma quantia de dinheiro que estava no bolso da vítima.

A Polícia Militar foi acionada pela equipe do Pronto Atendimento Médico de Rio Bom, que notificou a entrada de um idoso com uma série de lesões. O homem relatava ter sido agredido por um conhecido, dentro de casa.

No Pronto Atendimento, os policiais fizeram contato com a vítima e familiares. O idoso, que mora sozinho, no distrito, contou que logo depois da meia noite, um conhecido, que também mora em Santo Antônio do Palmital, bateu à porta. O conhecido teria entrado e os dois ingeriram um pouco de bebida alcoólica.

Por motivos não esclarecidos, em dado momento, após beberem, o visitante teria partido para as agressões, desferindo vários socos no rosto da vítima, que apresentava edemas nos olhos e no nariz. Ainda segundo relatou a vítima, o agressor também desferiu vários chutes e chegou a quebrar uma garrafa ao atingi-lo na cabeça. Por fim, o tal conhecido teria tirado do bolso da vítima R$ 300, em dinheiro.

Embora o caso tenha acontecido na madrugada, o idoso só foi socorrido pela manhã, quando familiares foram visita-lo e o encaminharam ao Pronto Atendimento Médico da cidade. O homem recebeu os primeiros atendimentos da equipe de enfermagem local e foi transferido em seguida para atendimento médico em Apucarana.

O agressor denunciado pela vítima não foi localizado pela Polícia Militar durante o registro da ocorrência.