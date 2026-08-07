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ESTELIONATO

Idoso de Bom Sucesso tem R$ 1 mil sacados de conta após golpe online

Vítima suspeita que fraude ocorreu após fazer reconhecimento facial para suposto vendedor durante compra na internet

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Idoso de Bom Sucesso tem R$ 1 mil sacados de conta após golpe online
Autor Idoso foi vítima de golpe e acionou a PM - Foto: OAB Tocantins/Divulgação

Um morador de 69 anos da cidade de Bom Sucesso (PR) foi vítima de estelionato e perdeu R$ 1 mil após uma transação bancária não autorizada. O crime foi comunicado à Polícia Militar (PM) na tarde de quinta-feira (6), na região central do município.

-LEIA MAIS: Jovem de 21 anos é esfaqueada por vizinha que invadiu sua casa em Marumbi

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O golpe foi descoberto quando o idoso foi verificar o extrato de sua conta bancária e notou um saque que não havia realizado. A movimentação financeira chamou a atenção por ter sido efetuada em Itanhaém, no litoral de São Paulo, local com o qual a vítima não tem relação.

Aos policiais, o homem relatou uma forte suspeita sobre como os criminosos conseguiram acesso à sua conta. Ele explicou que, dias antes, havia comprado um triciclo por meio da internet. Durante a negociação, o suposto vendedor exigiu que a vítima fizesse um procedimento de reconhecimento facial. Acreditando ser uma etapa de segurança da venda, o idoso enviou a biometria.

A principal hipótese é que os golpistas tenham utilizado o reconhecimento facial exigido na falsa venda para invadir o aplicativo do banco e autorizar o saque à distância. A PM registrou o boletim de ocorrência oficializando a fraude e orientou a vítima sobre as medidas que devem ser tomadas junto à instituição financeira para contestar o valor e proteger a conta contra novos ataques.

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ESTELIONATO fraude GOLPE informação para idosos Segurança Financeira
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