Idoso de Bom Sucesso tem R$ 1 mil sacados de conta após golpe online

Um morador de 69 anos da cidade de Bom Sucesso (PR) foi vítima de estelionato e perdeu R$ 1 mil após uma transação bancária não autorizada. O crime foi comunicado à Polícia Militar (PM) na tarde de quinta-feira (6), na região central do município.

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O golpe foi descoberto quando o idoso foi verificar o extrato de sua conta bancária e notou um saque que não havia realizado. A movimentação financeira chamou a atenção por ter sido efetuada em Itanhaém, no litoral de São Paulo, local com o qual a vítima não tem relação.

Aos policiais, o homem relatou uma forte suspeita sobre como os criminosos conseguiram acesso à sua conta. Ele explicou que, dias antes, havia comprado um triciclo por meio da internet. Durante a negociação, o suposto vendedor exigiu que a vítima fizesse um procedimento de reconhecimento facial. Acreditando ser uma etapa de segurança da venda, o idoso enviou a biometria.

A principal hipótese é que os golpistas tenham utilizado o reconhecimento facial exigido na falsa venda para invadir o aplicativo do banco e autorizar o saque à distância. A PM registrou o boletim de ocorrência oficializando a fraude e orientou a vítima sobre as medidas que devem ser tomadas junto à instituição financeira para contestar o valor e proteger a conta contra novos ataques.