Idoso de 87 anos é preso por abusar de cachorra, no Vale do Ivaí

Um idoso, de 87 anos, foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (25), por abusar sexualmente de um filhote de cachorro, em Grandes Rios, no Vale do Ivaí. O homem foi denunciado por um vizinho, que flagrou o momento que o suspeito abusava de uma cadelinha de apenas 4 meses de vida.

De acordo com o boletim de ocorrência, o vizinho procurou o destacamento da Polícia Militar do Paraná (PMPR) com um vídeo do ato como prova. Uma equipe policial se dirigiu até a residência do acusado. Os militares chegaram no local e puderam escutar os gritos de agonia da cachorrinha. Dentro do imóvel, os PMs testemunharam o idoso nu, abusando sexualmente do animal.

As autoridades mandaram que o suspeito se vestisse e, imediatamente, deram voz de prisão. O homem foi conduzido para o destacamento da PMPR e, em seguida, foi encaminhado ao Hospital Municipal para a realização de um laudo de lesão corporal. Posteriormente, ele foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Faxinal.

