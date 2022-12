Idoso de 74 anos morre em acidente na PR-466, em Lidianópolis

Da Redação

fonte: blogo do Berimbau

Um homem de 74 anos morreu na noite de domingo (25) em um acidente de trânsito registrado na PR-466, em Lidianópolis. A vítima era morador de Ivaiporã.

De acordo com informações do BPRv/2ª CIA/PRV UBÁ DO SUL, o acidente foi tipo capotamento e envolveu um Peugeot 307 prata.

A vítima trafegava sentido Cruzmaltina a Lidianópolis, quando no km 88+500 capotou a margem direita da rodovia chocando- se conta poste de concreto.

Segundo informações de populares, a vítima fatal Osmar Francisco da Silva, era morador de Ivaiporã e morreu no local.

Equipes do Siate/Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram atendimento à ocorrência.

Polícia Civil, polícia científica e Instituto Médico Legal (IML) também foram acionados.

