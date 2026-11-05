Idoso de 71 anos morre após queda de escada em Marilândia do Sul

Um homem de 71 anos morreu na noite de quarta-feira (4) após cair de uma escada dentro de uma residência na Estrada Eldorado, em Marilândia do Sul, no Vale do Ivaí.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta quinta-feira (05) em Apucarana e região

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Polícia Militar foi acionada pouco depois das 22h para verificar a situação. Uma médica da unidade de saúde do município também foi ao endereço e confirmou o falecimento.

Como a morte foi provocada por um fator externo, a cena precisou ser avaliada pela Polícia Civil e por peritos. Durante a análise no local, as equipes identificaram um machucado na parte de trás da cabeça do idoso, compatível com o impacto da queda.

Após a conclusão do trabalho de perícia, o corpo foi recolhido e levado ao Instituto Médico-Legal (IML) para exames complementares. Um boletim de ocorrência foi registrado para que as autoridades competentes deem andamento ao caso.