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Idoso de 71 anos morre após queda de escada em Marilândia do Sul

Vítima sofreu um ferimento na cabeça; caso é tratado como acidente doméstico

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Idoso de 71 anos morre após queda de escada em Marilândia do Sul
Autor Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana foi ao local - Foto: Reprodução

Um homem de 71 anos morreu na noite de quarta-feira (4) após cair de uma escada dentro de uma residência na Estrada Eldorado, em Marilândia do Sul, no Vale do Ivaí.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta quinta-feira (05) em Apucarana e região

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A Polícia Militar foi acionada pouco depois das 22h para verificar a situação. Uma médica da unidade de saúde do município também foi ao endereço e confirmou o falecimento.

Como a morte foi provocada por um fator externo, a cena precisou ser avaliada pela Polícia Civil e por peritos. Durante a análise no local, as equipes identificaram um machucado na parte de trás da cabeça do idoso, compatível com o impacto da queda.

Após a conclusão do trabalho de perícia, o corpo foi recolhido e levado ao Instituto Médico-Legal (IML) para exames complementares. Um boletim de ocorrência foi registrado para que as autoridades competentes deem andamento ao caso.

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acidente IDOSO marilandia do sul SAÚDE
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