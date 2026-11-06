Idoso de 71 anos desaparece após sair para checar água em sítio de Grandes Rios

Vítima foi vista pela última vez na tarde de quinta-feira (5); no momento do desaparecimento, ele usava camiseta cinza e calça marrom

Um idoso de 71 anos desapareceu na tarde de quinta-feira (5) na zona rural de Grandes Rios, no Vale do Ivaí, após sair para verificar o abastecimento de água em um sítio. A Polícia Militar foi acionada pela família no final da noite, logo após os parentes constatarem a ausência prolongada do homem e não conseguirem localizá-lo na propriedade.

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De acordo com o boletim de ocorrência, o homem foi visto pela última vez por volta das 15 horas, momento em que deixou a sede do sítio para checar a situação hídrica do local. Como as horas se passaram sem que ele retornasse, os familiares ficaram preocupados e decidiram formalizar o caso, comunicando as autoridades policiais por volta das 23 horas.

Informações repassadas à polícia detalham que, no momento em que desapareceu, o idoso vestia uma camiseta cinza e calça marrom. Até o fechamento do registro policial, não havia pistas concretas sobre o paradeiro do homem ou sobre as circunstâncias exatas do sumiço. A identidade da vítima ainda não foi divulgada oficialmente, e as autoridades buscam mais informações para auxiliar nos trabalhos de localização.